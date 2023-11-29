KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


29 Kasım 2023 20:36
85 ve üzeri almak
Merhaba Önlisans kpss hazırlanmaya başladım. İlk kez hazırlanıyorum ve temelim yok sınava kadar düzenli ve devamlı çalışma ile 85 ve üzeri almak mümkün mü ?

Gardirop Fuat
Aday Memur
29 Kasım 2023 20:42

Kağıt üzerinde çalışma ile mümkün fakat inaancliysaniz kısmet veya diğer durumda şans tabiri önemlidir bence.

Sınav anındaki heyecan ve elde olmayan etmenler sapma ne olacağı gibi şeyler de etkilidir..


sena52
Aday Memur
29 Kasım 2023 20:52
Ben 2013 yılı kasım ayında sizin gibi sıfırdan başladım. Matematik temelim falan yoktu, sınav günü 5 soru kaydırdım, bir boş 4 doğrum vardı o sayfada, 81,29 aldım. Bol bol çalışıp, deneme çözmen ile mümkün. Benim birde 3 yaşında çocuğum vardı.
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