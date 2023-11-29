Merhaba Önlisans kpss hazırlanmaya başladım. İlk kez hazırlanıyorum ve temelim yok sınava kadar düzenli ve devamlı çalışma ile 85 ve üzeri almak mümkün mü ?

Merhaba Önlisans kpss hazırlanmaya başladım. İlk kez hazırlanıyorum ve temelim yok sınava kadar düzenli ve devamlı çalışma ile 85 ve üzeri almak mümkün mü ?