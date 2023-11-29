Ünvan Değişikliği Hakkında

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
Nöbet defterinin doldurulmasında eksik işlem yapılması sonucu tutanak tutulması.Asılsız tutanak konusunda ne yapmam gerekir?Okul Psikolojik Danışmanı DYK Resmi KararGYS - 2023. Gaziantep'te 200 kişi full çekmiş. Soruların sızdırılmış olma ihtimali çok yüksek.'PDR Çözüm Önerisi'ni Konuşuyoruz. "Medenice'"Müdür yardımcısının öğrenciye şiddet uygulaması.Adaletsiz ders dağıtımına itiraz dilekçesi için yardım.Ne yapabilirim bunlara karşı?Uzman öğretmenlik derecesi ne zaman verilir?Tutanakta, tutanak tutulan öğretmen imzası olması gerekiyor mu?
Sözlük
Son Haberler
Annesinin elini bırakıp yola fırlayan çocuk aracın altında can verdi, sürücü kaçtıBakan Fidan: Garantörlük mekanizmasına ihtiyaç varKonya'da elektrik akımına kapılıp çatıdan düşen genç öldüCTE Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınav sonuçları açıklanıyorAblasının kucağında karşıya geçen kardeşlere otomobil çarptı: 1 ölü
Editörün Seçimi
Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması