Ünvan Değişikliği Hakkında

Merhabalar değerli hocalarım. Sınıf ogrt mezunuyum ve mesleği yapma gibi düşüncem yok zorla okuttular :) Su an etüt de ders veriyorum orda bile bıkkınlık geldi yani. Farklı alanlara bakıyorum ama imkan oldukça kısıtlı bu da net 4001 kod harici alim yok neredeyse varsa da denk gelmedim araştırmamda...

Sunu sormak istiyorum aslen bilgisayar biliyorum tamir ve anakart tamiri olarak hobi ve home iş gelirse yaparım dolayısıyla bilgisayar ilgim var atanırsam asalet aldığımda veya 2 3 yıl şartı vardı sanırım yönetmelikte, şartları sağlayınca 2 yıl onlisanstan açıktan programcı okuyup unvan değişikliği ile programcı olma şansım var mıdır sizce?

Yönetmelikte onlisans mezunu ve 2 programlama dili bilme belgelendirme istiyor fakat araştırdığımda birkaç sitede lisans mezunu onlisanstan atanınca yargıtay kararı ile atama iptal edilmiş tabi kpss atanmış o bizimki unvan değişikliği sonuçta ve yönetmelikte lisans mezunu veya öğretmen basvuramaz diye bir ibare de yok aydinlatirsaniz mutlu olurum.