Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Kasım 2023 21:03
Üniversite hastanesinden bakanlığa eş durumu tayini

2020 eylül ayında üniversite hastesinde 4/B hemşire olarak çalışmaya başladım 2023 nisan ayında 4/A kadrosuna geçtim. Eşim üniversite hastanesi olmayan başka bir ilde özel sektörde çalışıyor bir buçuk senedir. Ben eşimin çalıştığı ile nasıl tayin olabilirim? Bakalınğa geçiş veya geçici görevlendirme durumları nasıl oluyor? Kesin bilgi sahibi olan bir bilgilendirmede bulunabilir mi?

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