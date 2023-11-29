Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : crops35


29 Kasım 2023 21:18
Sitenin reklamları

Merhaba, siteyi kuranlara ve burada deneyimlerini paylaşanlara, bizi yanıtlayan hocalara müteşekkiriz ve bu hizmetin sürmesi için reklamın gerekli olduğunu biliyoruz. Fakat hiç bir sitede olmayan reklam yoğunluğu var, hatta çok personel çalıştıran sitelerde bile bu kadar reklam bombardımanı yok. Açar açmaz tuzak reklam karşılıyor ve başka yanar söner reklamlar. Reklamları göz yormayacak forrmatta alamaz mısınız? Reklamın çok olması değil de okumayı güçleştirici tarzda olması rahatsız edici. Ama geliriniz düşükse ne diyebiliriz? Yeter ki yaşayın:)


tevak
Aday Memur
29 Kasım 2023 21:38

Pardon, editör uyarısı ile eş zamanlı yazmışım. Buraya yazmamam gerekiyordu sanırım.

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