Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Kasım 2023 21:25
İl içi tayin

İl içi tayinlerinde tayin tebliği kişiye geldikten sonra ayrılış yapması gereken süre ne kadar?

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