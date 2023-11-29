Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Kasım 2023 21:34
20 Saat Ders...

Merhabalar.

Bulunduğum ilçede 20 saat derse girmekteyim, bu durumda 21 saati tamamlamadığım için herhangi bir yere görevlendirme gibi bir durum olabilir mi? Bilen meslektaşlarım beni aydınlatırlarsa çok sevinirim. Teşekkürler. &#128579;


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
29 Kasım 2023 21:40

İlçe dışına gondermezler

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