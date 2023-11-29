Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Kasım 2023 21:34
21 saat dersi doldurmayan başka okula görevlendirilir mi?

Merhabalar.

Bulunduğum ilçede 20 saat derse girmekteyim, bu durumda 21 saati tamamlamadığım için herhangi bir yere görevlendirme gibi bir durum olabilir mi? Bilen meslektaşlarım beni aydınlatırlarsa çok sevinirim. Teşekkürler. 🙃


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
29 Kasım 2023 21:40

İlçe dışına gondermezler


PapaHermit
Aday Memur
29 Kasım 2023 21:57

Teşekkür ederim öğretmenim.

20 saat derse giren bir öğretmen için resen bir görevlendirme ihtimali var mıdır? Böyle bir şeyle daha önce karşılaştınız mı?

SorunCevaplayıN, 2 saat önce

İlçe dışına gondermezler


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
29 Kasım 2023 22:02

Hayır gorevlendirmezler

PapaHermit, 2 saat önce

Teşekkür ederim öğretmenim.

20 saat derse giren bir öğretmen için resen bir görevlendirme ihtimali var mıdır? Böyle bir şeyle daha önce karşılaştınız mı?


PapaHermit
Aday Memur
29 Kasım 2023 22:05

Zaman ayırdığınız için tekrar teşekkür ederim öğretmenim. İyi akşamlar diliyorum.

SorunCevaplayıN, 2 saat önce

Hayır gorevlendirmezler

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