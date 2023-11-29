Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


29 Kasım 2023 21:40
Belediyenin şirketinde çalışan varmi?
Mrb belediyenin şirketinde çalışan varmi ? Sagladigi olanaklar nedir . Maas durumlari belediyeye bagli oldugu icin iyi mi

Çok Yazılan Konular

Üniversite de özel güvenlik olanların maaş durumuBelediye Sözleşmeli Personel 3 Yıl Sonra Tayin DurumuBüro Personeli alımına itiraz hk.Kamuda çalışan Teknik Eğitim Fakültesi mezunları Uzman Öğretmen avantajlarından faydalanabilir mi?Üniversite İdari Personeli Tayin SorunuDestek personeli BecayişGörevde Yükselme Sınavı Soru ve Cevaplarının Yayınlanmaması ŞikayetiBelediyede mobbing e uğruyorum. Lütfen yardimBelediyede yemek parası

Sözlük

a priori 4 ortopedi 2 Uludağ 4 Çilingir sofrası 4 seni sen yapan en iyi huyların. 5 can sıkıntısını gideren şeyler 2 kuzey kore 2 tıbbi sekreterlik 2 yapay zeka fenomen 4 2:22 3

Son Haberler

Annesinin elini bırakıp yola fırlayan çocuk aracın altında can verdi, sürücü kaçtıBakan Fidan: Garantörlük mekanizmasına ihtiyaç varKonya'da elektrik akımına kapılıp çatıdan düşen genç öldüCTE Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınav sonuçları açıklanıyorAblasının kucağında karşıya geçen kardeşlere otomobil çarptı: 1 ölü

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması