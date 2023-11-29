Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


29 Kasım 2023 21:44
Hatay hk

Burada şehir diye bir şey kalmamış merkezde ona rağmen neden 2. Bölge görev süresinde 3 yıl diye zorluyorlar burayı?

Yüksekova?ya gittim daha iyiydi &#128545;


&YuSuF&
Memur
29 Kasım 2023 21:45
devlet böyle uygun görmüş 2. şarkını yaptıysan zaten 2 yıl yaparsın yoksa 3 yıl

Mstf.yldrm
29 Kasım 2023 21:49

Soru o değil cümleyi iyi okumanı tavsiye ediyorum

Toplam 2 mesaj

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