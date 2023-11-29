KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : **sude**


29 Kasım 2023 21:44
Eş durumu hakkında

Merhaba ben a kadro için kpss 2024e hazırlanıyorum, eşim bir bakanlıkta 3+1'e tabi sözleşmeli personel, 2024 kpss sonrası a kadroya atanırsam eşim sözleşmeli olmasına rağmen eş durumu tayini yapabilir mi? Teşekkürler.

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