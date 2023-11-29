Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


29 Kasım 2023 21:44
hipertansiyon
hipertansiyon rahatsızlığı olan veya bununla alakalı bilgisi olan varmıdır. ömür boyu ilaç tedavisi alacağız. atamaya etki edermi şimdiden teşekkürler

Yusuf55tr
Aday Memur
29 Kasım 2023 22:53

Belli bir degerin ustunde sinif degisikligi veya geri hizmet olabilir. Yan dal takip gerektiren hallerde atamayla esas alinabilir.

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