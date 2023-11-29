Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Kasım 2023 22:00
2024 Ocak zammı

Ocak zammı için tahmini oranları alalım arkadaşlar. :)


SEN VE SEN
Aday Memur
29 Kasım 2023 22:30
Oran aylar öncesinden belli %50

63fenci
Şube Müdürü
29 Kasım 2023 22:46

%30


fokyay
Memur
29 Kasım 2023 23:05

La yürü git

63fenci, 1 saat önce

%30


Patron006
Aday Memur
29 Kasım 2023 23:06
44
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Nöbet defterinin doldurulmasında eksik işlem yapılması sonucu tutanak tutulması.Asılsız tutanak konusunda ne yapmam gerekir?'PDR Çözüm Önerisi'ni Konuşuyoruz. "Medenice'"Okul Psikolojik Danışmanı DYK Resmi KararGYS - 2023. Gaziantep'te 200 kişi full çekmiş. Soruların sızdırılmış olma ihtimali çok yüksek.Müdür yardımcısının öğrenciye şiddet uygulaması.Adaletsiz ders dağıtımına itiraz dilekçesi için yardım.Ne yapabilirim bunlara karşı?Uzman öğretmenlik derecesi ne zaman verilir?Neyi bekliyoruz hocam?

Sözlük

kuzey kore 2 can sıkıntısını gideren şeyler 2 kavram 3 aşık kemiği 1 güne bir dizi/film repliği bırak 4 çibörek 1 portal 1 lol 2 yapay zeka fenomen 4 erciyes 1

Son Haberler

6 gezegenin senkronize hareket ettiği bir güneş sistemi keşfedildiTBMM Genel Kurulunda 4 uluslararası anlaşma kabul edildiBeykoz'da toprak kayması: 3 ev boşaltıldıDeprem bölgesindeki 5 ilde 40 bin öğrenciye eğitim desteğiGalatasaray, Manchester United ile berabere kaldı

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması