Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Kasım 2023 22:59
kurum İkinci müdür Denetimli serbest müdür yardımcılığı görevde yükselme sonuçları acıklandı hayırlı
kurum İkinci müdür Denetimli serbest müdür yardımcılığı görevde yükselme sonuçları acıklandı hayırlı olsun

jatek_10
Şube Müdürü
29 Kasım 2023 23:33

kazananları tebrik ediyorum acaba şeflik ve idare memurluğunuda erkenden açıklarlar mı bakan bey önümüzdeki günlerde diğer ünvanlarıda açıklıycaz demiş inşallah aralık ayı içinde açıklarlar herkes için hayırlısı olsun

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Adliye personelinin hangi sorununu haber yapalım ?Mübaşirler ne iş yapıyor ?tayin talep eden tarafından onaylandı?Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiKadrolu dan Sözleşmeliye geçiş mümkün müGeçici görevlendirme talebiDerecemi nasıl yükseltirim.Zorla kantinde çalıştırmaidare memuru sakalUYAP'a webden girilecek

Sözlük

Burhan Altıntop 1 Forum 3 portal 1 maydanoz 2,5 tl 2 kuzey kore 2 motorine 8,50 Benzine 7,50 zam gelecek olması 2 27 Kasım 2023 En Beğenilen Entrylerin geri gelmesi 1 Bizde ergen olduk ama böyle değildik 5 aşık kemiği 1 zerzevan kalesi 1

Son Haberler

6 gezegenin senkronize hareket ettiği bir güneş sistemi keşfedildiTBMM Genel Kurulunda 4 uluslararası anlaşma kabul edildiBeykoz'da toprak kayması: 3 ev boşaltıldıDeprem bölgesindeki 5 ilde 40 bin öğrenciye eğitim desteğiGalatasaray, Manchester United ile berabere kaldı

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması