Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Kasım 2023 22:59
Kurum İkinci müdür Denetimli serbestlik müdür yardımcılığı görevde yükselme sonuçları açıklandı

kurum İkinci müdür Denetimli serbest müdür yardımcılığı görevde yükselme sonuçları acıklandı hayırlı olsun


jatek_10
Şube Müdürü
29 Kasım 2023 23:33

kazananları tebrik ediyorum acaba şeflik ve idare memurluğunuda erkenden açıklarlar mı bakan bey önümüzdeki günlerde diğer ünvanlarıda açıklıycaz demiş inşallah aralık ayı içinde açıklarlar herkes için hayırlısı olsun

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