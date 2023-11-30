Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Kasım 2023 00:59
Sağlık mazereti komisyonu

Arkadaşlar önlisanslar için sağlık mazereti komisyonu toplandımı bilgisi olan varmı ? Ben 21 kasımda aradığımda henüz toplanmadı denildi . Lakin bazı meslektaşlarım 15 inde toplandı diyor Allah rızası için bir bilgi alan varmı ? Tayini çıkan var ise çkys ye yansıdımı ?

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