Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Kasım 2023 01:51
Koruma Güvenlik Üniformalar Zamanında Verilmiyor

Herkese merhaba 28 Aralık 2022 de Koruma ve Güvenlik olarak GSB ye atandım.Kurum,üniformalarımızı ilde bulunan bir askeri giyim mağazasından temin etti.Üniforma Usül ve Esasları?nda hangi malzemenin ne kadar yılda bir kurum tarafından temin edileceği açıkça yazmakta.Buna rağmen kurumda bulunan eski güvenlik arkadaşlarımıza malzemeleri eksik de olsa gelirken bana yılımı doldurmadığım gerekçesiyle bir daha ki ihaleyi beklemem gerektiği,onun da önümüzdeki yıl bu aylara sarkabileceği söylendi.Diğer arkadaşların yılı dolmasına rağmen bu ihaleyi 9 ay beklediler ve malzemelerini hem geç hem de kanunda yazandan eksik aldılar.Bu durumda kurumun bize her yıl ,2 yılda bir ,3 yılda bir vermesi gereken malzemeyi geciktirmesi hangi olguyu oluşturur ? İhale birimi veya üniforma teminini kim yapıyorsa işini düzgün yapmadığı için hakkımız olanı zamanında alamıyoruz.Bunun için izlenmesi gereken yol nedir ?

Çok Yazılan Konular

Aylıktan kesmegeçici gorevlendirmeBecayiş Tek Başlık Tüm Kurumlar4b sozlesmeli personel 3+1 sistemi saglik mazareti tayin hk.askerlik hizmeti 4b sözleşmeli personelin üniversiteden mezun olup kpssden atanmasıDestek personeli kadroya geçince yhs-hizmetli unvanına geçenler topluluğumüdür vekilliği gih koruma ve güvenlik sakal

Sözlük

Burhan Altıntop 1 memurlar.net ücretli üyelik 3 motorine 8,50 Benzine 7,50 zam gelecek olması 2 27 Kasım 2023 En Beğenilen Entrylerin geri gelmesi 1 Çinden Avrupaya seyahat eden hamamböceği 2 Uludağ 4 oidipus kompleksi 3 portal 1 Bugün olanlar 6 kuzey kore 2

Son Haberler

e-okul yönetim bilgi sisteminden şube nasıl silinir?İklim Değişikliği Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği YönetmeliğiSağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik30 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları6 gezegenin senkronize hareket ettiği bir güneş sistemi keşfedildi

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması