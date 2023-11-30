Koruma Güvenlik Üniformalar Zamanında Verilmiyor

Herkese merhaba 28 Aralık 2022 de Koruma ve Güvenlik olarak GSB ye atandım.Kurum,üniformalarımızı ilde bulunan bir askeri giyim mağazasından temin etti.Üniforma Usül ve Esasları?nda hangi malzemenin ne kadar yılda bir kurum tarafından temin edileceği açıkça yazmakta.Buna rağmen kurumda bulunan eski güvenlik arkadaşlarımıza malzemeleri eksik de olsa gelirken bana yılımı doldurmadığım gerekçesiyle bir daha ki ihaleyi beklemem gerektiği,onun da önümüzdeki yıl bu aylara sarkabileceği söylendi.Diğer arkadaşların yılı dolmasına rağmen bu ihaleyi 9 ay beklediler ve malzemelerini hem geç hem de kanunda yazandan eksik aldılar.Bu durumda kurumun bize her yıl ,2 yılda bir ,3 yılda bir vermesi gereken malzemeyi geciktirmesi hangi olguyu oluşturur ? İhale birimi veya üniforma teminini kim yapıyorsa işini düzgün yapmadığı için hakkımız olanı zamanında alamıyoruz.Bunun için izlenmesi gereken yol nedir ?