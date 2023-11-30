Kırmızı kazağa mektup
-
Merhaba kırmızı kazak hazretleri
Dünden öte bugün dahaca nasılsınız
Sizde kış aylarında bizim gibi
Dolunaysız gecelerde üşüyormusunuz
Benim babam vefat etti, öksüz kaldım
Bana bir kırmızı kazak hediye etmişti
Boğazlı kendisi, biliyormusunuz
Tam iki gece dolunay gördü hatta ve hatta
Birinde üç mümin çocuk şahit oldu
Müminlere dedim ki, bakın dolunay var
Dolunay gecesi kırmızı kazakla dolaşmak
Sünneti seniyedir Sahabeden rivayetlidir
Evet gece tek başına dolaşır iken görmüş
Peygamberimizi sav. Sahabe efendimiz.
Çok soğuk olduğunda mont alıyorum üstüne
Vefat eden babam evliyadır aslında ben
Yardımından bahsettim. Mürşidimdir.
Anneciğim vermişti parasını kırmızı kazağımın.
Hayırla kalın kırmızı kazak hazretleri
Peygamberimizi sav. Çok iyi ısıttığını
düşünmekteyim o gece...
-
Meczup Barış
Kırmızı kazağa mektup
-
Merhaba kırmızı kazak hazretleri
Dünden öte bugün dahaca nasılsınız
Sizde kış aylarında bizim gibi
Dolunaysız gecelerde üşüyormusunuz
Benim babam vefat etti, öksüz kaldım
Bana bir kırmızı kazak hediye etmişti
Boğazlı kendisi, biliyormusunuz
Tam iki gece dolunay gördü hatta ve hatta
Birinde üç mümin çocuk şahit oldu
Müminlere dedim ki, bakın dolunay var
Dolunay gecesi kırmızı kazakla dolaşmak
Sünneti seniyedir Sahabeden rivayetlidir
Evet gece tek başına dolaşır iken görmüş
Peygamberimizi sav. Sahabe efendimiz.
Çok soğuk olduğunda mont alıyorum üstüne
Vefat eden babam evliyadır aslında ben
Yardımından bahsettim. Mürşidimdir.
Anneciğim vermişti parasını kırmızı kazağımın.
Hayırla kalın kırmızı kazak hazretleri
Peygamberimizi sav. Çok iyi ısıttığını
düşünmekteyim o gece...
-
Meczup Barış