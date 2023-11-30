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Editörler : Lanet


30 Kasım 2023 05:08
Kırmızı kazağa mektup

Kırmızı kazağa mektup

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Merhaba kırmızı kazak hazretleri

Dünden öte bugün dahaca nasılsınız

Sizde kış aylarında bizim gibi

Dolunaysız gecelerde üşüyormusunuz

Benim babam vefat etti, öksüz kaldım

Bana bir kırmızı kazak hediye etmişti

Boğazlı kendisi, biliyormusunuz

Tam iki gece dolunay gördü hatta ve hatta

Birinde üç mümin çocuk şahit oldu

Müminlere dedim ki, bakın dolunay var

Dolunay gecesi kırmızı kazakla dolaşmak

Sünneti seniyedir Sahabeden rivayetlidir

Evet gece tek başına dolaşır iken görmüş

Peygamberimizi sav. Sahabe efendimiz.

Çok soğuk olduğunda mont alıyorum üstüne

Vefat eden babam evliyadır aslında ben

Yardımından bahsettim. Mürşidimdir.

Anneciğim vermişti parasını kırmızı kazağımın.

Hayırla kalın kırmızı kazak hazretleri

Peygamberimizi sav. Çok iyi ısıttığını

düşünmekteyim o gece...

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Meczup Barış

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