7433 sayılı kanunla kadroya geçip sözleşmeli alımlara başvuru yapmak

Arkadaşlar benzer durumda olan var mı kanunla kadroya geçiş yaptığımız için sözleşmeyi fesih etmiş sayılıyor muyuz. 1 yıl dolmadan sözleşmeli alımlara başvuru hakkımız var mı?

Arkadaşlar benzer durumda olan var mı kanunla kadroya geçiş yaptığımız için sözleşmeyi fesih etmiş sayılıyor muyuz. 1 yıl dolmadan sözleşmeli alımlara başvuru hakkımız var mı?