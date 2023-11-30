Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Kasım 2023 07:52
7433 sayılı kanunla kadroya geçip sözleşmeli alımlara başvuru yapmak
4B ye geçiş

ozoder
Aday Memur
30 Kasım 2023 07:55
Arkadaşlar benzer durumda olan var mı kanunla kadroya geçiş yaptığımız için sözleşmeyi fesih etmiş sayılıyor muyuz. 1 yıl dolmadan sözleşmeli alımlara başvuru hakkımız var mı?

yeni1üy
Aday Memur
30 Kasım 2023 09:07
cok merak edilen bir konu bir kac kez başlık açıldı olmaz diyen var olur diyen var en net bilgi bakanliktan alinabilir veya basvurup beklemek gerekir sonucu
ozoder, 2 saat önce
Arkadaşlar benzer durumda olan var mı kanunla kadroya geçiş yaptığımız için sözleşmeyi fesih etmiş sayılıyor muyuz. 1 yıl dolmadan sözleşmeli alımlara başvuru hakkımız var mı?
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