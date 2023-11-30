Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Kasım 2023 09:15
BDDK çalışanına gelince para var, mühendise gelince yok. Yazık

https://www.memurlar.net/haber/1084562/bddk-yonetici-ve-calisanlarina-30-bin-lira-ek-zam-geliyor.html

Onca kamu mühendisini getirdiğiniz hale bak, meydanlarda seslerini duyurmak için onca çalışmaya karşın, çıkıpta bir devlet görevlisi dikkate alınmadı.Onca emek veren insanı yok saydınız. Torba yasa denen saçmalıklarla belli kesimleri afaki iyileştirmeler yaparak iş barışını yok ettiniz. Artık diyecek bir sözüm de yok, inancım da yok. Sadece bu devlete verdiğim emekler haram olsun. Hakkımı helal etmiyorum.


cetek
Şef
30 Kasım 2023 09:25

Ağlamayana meme yok diye bir laf vardır.

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