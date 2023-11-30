KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


30 Kasım 2023 09:26
İller Bankası mı? DHMİ mi?

Maaşların neredeyse aynı olduğu bu iki kurumdan sizce hangisi daha iyidir?

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