Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Kasım 2023 09:33
Norm fazlası olmama itiraz edebilir miyim?

Merhaba arkadaşlar meslek lisesi'nde öğretmenim ben okulumda norm fazlası oldum okulda şöyle bir durum var toplamda 8 öğretmenizben 15 saat derse giriyorum bir öğretmenimiz 6 yıldır bakanlıkta görevlendirme ama kadrosu bizde. Bir öğretmenimiz ilçeden görevlendirme geliyor engeli var 15 saat dersi var bir öğretmenimizin branşı sağlık edebiyat okumuş 15 saat derse giriyor. Şunu merak ediyorum bir öğretmen ilçeden gelip bir öğretmen de görevlendirme calışp diğeri de bakanlıkta olup kadroyu işgal ederken norm fazlası olmama itiraz edebilir miyim


difficulties
Şube Müdürü
30 Kasım 2023 10:05

Hayır.


llfenerli34ll
Memur
30 Kasım 2023 10:54

Edemezsiniz


Aygüll1
Aday Memur
30 Kasım 2023 10:59
görevlendirme çalışan varken nasıl norm fazlası olunuyor ki. bence itiraz hakkınız olmalı. hocam milli eğitim müdürlüğünü arayın bu durumu öğrenin. durumu izah edin böyle bi hakkınız varsa zaten söylerler.

difficulties
Şube Müdürü
30 Kasım 2023 11:16

Yok işte.

Aygüll1, 54 dk. önce
görevlendirme çalışan varken nasıl norm fazlası olunuyor ki. bence itiraz hakkınız olmalı. hocam milli eğitim müdürlüğünü arayın bu durumu öğrenin. durumu izah edin böyle bi hakkınız varsa zaten söylerler.

hsnbsn
Şef
30 Kasım 2023 11:21

toplam ders saati ne? norm kaç? bu bilgileri norm bildirilmeden önce size imzalatmış olmaları lazım.

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