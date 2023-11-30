Terhis Tarihi

Adalet bakanlığında kadrolu olarak çalışmaktayım. 9 aralıkta birliğe katılacağım ve bedelli olarak askerliğimi yapacağım. 3 ocakta da çıkış yapacağım fakat resmi terhis tarihim ise 7 ocak. merak ettiğim ise 7 ocaktan önce işe başlayabilir miyim yoksa 7 ocaktan sonra mı başlayabilirim ?

Adalet bakanlığında kadrolu olarak çalışmaktayım. 9 aralıkta birliğe katılacağım ve bedelli olarak askerliğimi yapacağım. 3 ocakta da çıkış yapacağım fakat resmi terhis tarihim ise 7 ocak. merak ettiğim ise 7 ocaktan önce işe başlayabilir miyim yoksa 7 ocaktan sonra mı başlayabilirim ?