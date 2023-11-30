Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Kasım 2023 09:33
Terhis Tarihi
Adalet bakanlığında kadrolu olarak çalışmaktayım. 9 aralıkta birliğe katılacağım ve bedelli olarak askerliğimi yapacağım. 3 ocakta da çıkış yapacağım fakat resmi terhis tarihim ise 7 ocak. merak ettiğim ise 7 ocaktan önce işe başlayabilir miyim yoksa 7 ocaktan sonra mı başlayabilirim ?

E.Kayı Han
Editor
30 Kasım 2023 10:05

Resmi terhis tarihinden önce başlayamazsın. 7 Ocak'ta terhis olacaksan 8 Ocak'ta başlayış yapabilirsin.


Bayisimsiz
Aday Memur
30 Kasım 2023 10:07
Cevabınız için teşekkür ederim. Bir sorum daha olacak ama 8 ocakta başlarsam 15 ocakta maaş alabilir miyim ?
E.Kayı Han, 2 saat önce

Resmi terhis tarihinden önce başlayamazsın. 7 Ocak'ta terhis olacaksan 8 Ocak'ta başlayış yapabilirsin.


E.Kayı Han
Editor
30 Kasım 2023 10:11

Maaş mutemediniz maaşları hangi tarihte yapıyor o önemli. Ocak ayında maaş katsayı güncellemesi falan olacak o nedenle maaş ekranları açılmaz dolayısı ile maaşa yetişirsin.

Bayisimsiz, 2 saat önce
Cevabınız için teşekkür ederim. Bir sorum daha olacak ama 8 ocakta başlarsam 15 ocakta maaş alabilir miyim ?

Bayisimsiz
Aday Memur
30 Kasım 2023 10:19
Çok teşekkür ederim ederim cevabınız için
E.Kayı Han, 2 saat önce

Maaş mutemediniz maaşları hangi tarihte yapıyor o önemli. Ocak ayında maaş katsayı güncellemesi falan olacak o nedenle maaş ekranları açılmaz dolayısı ile maaşa yetişirsin.


Bayisimsiz
Aday Memur
30 Kasım 2023 10:39
Müsaitseniz bir sorum daha olacaktı size, 7 aralıktan itibaren ücretsiz izinli sayılacağım ve 8 ocakta işe başlayacağım benim maaş konusu nasıl olacak yardımcı olur musunuz yani aralıkta aldığım maaşın hepsini iade mi edeceğim ?
E.Kayı Han, 2 saat önce

Maaş mutemediniz maaşları hangi tarihte yapıyor o önemli. Ocak ayında maaş katsayı güncellemesi falan olacak o nedenle maaş ekranları açılmaz dolayısı ile maaşa yetişirsin.

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