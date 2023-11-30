Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : **sude**


30 Kasım 2023 09:41
Ser Verilir Sır Verilmez....

Eskilerin ne güzel tespitleri varmış bugünleri adeta bizzat yaşamışlar şimdikilerde ise hiç iş yok.

Hani derler ya kol kırılır yen içinde kalır, bu zamanda insan en sevdiği birine dahi bir derdini anlatmamalı artık her konuda ketum olunması gereken bir zamandayız. Bülbülün çektiği dilinin belasıdır misali bugün sizi çok sevdiğini çok değer verdiğini size sonsuz sadakat ve bağlılık içerisinde olduğunu haykıran birisi dahi gün geliyor sizi tanımıyor hatta sizi çiğneyip geçebiliyor, paylaştığınız dertleri sırları size karşı silah olarak kullanabiliyor o bakımdan da hayatta kimseye güvenmemek gerekiyor en aciz en zor durumunuzda bile güçlü görünmeniz gerekiyor sonuçta insanoğlu çiğ süt emmiştir.

Tarih sayfalarına baktığımızda bile Sende mi Brütüs anektodunu hepimiz biliriz Roma İmparatoru Sezar'ı sırtından hançerleyenin en sevdiği en güvendiği adamı Brütüs olduğunu hepimiz biliriz o bakımdan da insanın en büyük düşmanı aslında en yakınındakidir.

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