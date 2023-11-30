Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


30 Kasım 2023 09:47
Jandarma Astsubayın Sözleşme Feshi (Trafiğin Güvenliğini Tehlikeye Sokma)

Öncelikle merhaba, ben Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde ''Astsubay'' olarak görev yapmaktayken, tarafıma Asliye Ceza Mahkemesinden (Trafiğin Güvenliğini Tehlikeye Sokma) 1 ay 15 gün infaz verildi ve bunun üzerine sözleşmem fesih edildi. Jandarmanın yönergesinde sözleşmeli astsubayların 1 ay ve daha fazla hürriyeti bağlayıcı kasti bir suçtan ceza alınır ise sözleşmenin fesih edileceği yazıyor. Bu durumu lehime çevirebilir miyim? Tüm yorumlara açığım, lütfen bildiklerinizi benimle paylaşın.


E.Kayı Han
Editor
30 Kasım 2023 10:06

HAGB verilmedi mi?


Yunus Emre A
30 Kasım 2023 10:58

Hayır, eşim ile kavga etmiştik ve o davadan para cezası aldığım için 2021 yılında tarafıma verilen HAGB (Trafiğin Güvenliğini Tehlikeye Sokma) açıklandı.

E.Kayı Han, 2 saat önce

HAGB verilmedi mi?


Yunus Emre A
30 Kasım 2023 10:59

Para cezasına çevirseydi şu an meslekte olacaktım ama maalesef hakim bu şekilde uygun gördü.

Yunus Emre A, 55 dk. önce

Hayır, eşim ile kavga etmiştik ve o davadan para cezası aldığım için 2021 yılında tarafıma verilen HAGB (Trafiğin Güvenliğini Tehlikeye Sokma) açıklandı.

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