Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Kasım 2023 10:50
İlçede çalışıyorum; eşim mazeret atamasında merkezi tercih edebilir mi?

Merhaba arkadaşlar sağlık personeli olarak merkeze 10 km yakın ilçede görev yapıyorum eşim uzak Bi ilçede öğretmen olarak görev yapıyor. Eşdurumu tayini isteyecez eşim sadece bulunduğum ilçedeki okulları isteyebilir deniliyor ve orada da kadronun dolu olduğu söyleniyor. Biz merkezdeki okulları tercih etmek istiyoruz. Burada bize engel Bi durum var mı merkez okulları yazabiliyor muyuz. Cevaplarsanız çok sevinirim


Dr.Hamburabi
Aday Memur
30 Kasım 2023 11:07

eşiniz sizin görev yaptığınız ilçeye ve adresinizin bulunduğu ilçeye tayin isteyebilir.


kaptan710
Aday Memur
30 Kasım 2023 11:18

Adresim merkezde hocam o durumda nasıl olur.

Dr.Hamburabi, 46 dk. önce

eşiniz sizin görev yaptığınız ilçeye ve adresinizin bulunduğu ilçeye tayin isteyebilir.

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