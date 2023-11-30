erzurum atatürk üniversitesi personel alımı

hakkınızda hayirlisi olsun.ins 81 de çok insan var gibi duruyor o yüzden erzurumdan korkuyorum olur hala 86 85 çıkıyor alımlarda tamamen sürpriz

hakkınızda hayirlisi olsun.ins 81 de çok insan var gibi duruyor o yüzden erzurumdan korkuyorum olur hala 86 85 çıkıyor alımlarda tamamen sürpriz