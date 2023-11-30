KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


30 Kasım 2023 10:58
erzurum atatürk üniversitesi personel alımı
arkadaşlar var mı Erzuruma başvuran iibf kadrosuna kaça düşer puanlar

mhmt.232352
Aday Memur
30 Kasım 2023 11:02

77-78


Turizmemre58
Aday Memur
30 Kasım 2023 11:03
o kadar düşer mi 81 le korkuyorum
mhmt.232352, 51 dk. önce

77-78


mhmt.232352
Aday Memur
30 Kasım 2023 11:06

düşer bölüm neydi sizin


Turizmemre58
Aday Memur
30 Kasım 2023 11:07
turizm isletmeciligi
mhmt.232352, 47 dk. önce

düşer bölüm neydi sizin


mhmt.232352
Aday Memur
30 Kasım 2023 11:10

başvurun büyük ihtimalle gelir


Turizmemre58
Aday Memur
30 Kasım 2023 11:13
inşallah hakkımızda hayırlısı olur
mhmt.232352, 43 dk. önce

başvurun büyük ihtimalle gelir


Turizmemre58
Aday Memur
30 Kasım 2023 11:14
sizin bölüm puan nedir

mhmt.232352
Aday Memur
30 Kasım 2023 11:18

uluslararası ilişkiler 83.42


Turizmemre58
Aday Memur
30 Kasım 2023 11:18
atandınız mı
mhmt.232352, 35 dk. önce

uluslararası ilişkiler 83.42


mhmt.232352
Aday Memur
30 Kasım 2023 11:19

merkezi atamayı bekliyorum


Turizmemre58
Aday Memur
30 Kasım 2023 11:20
nerelisiniz Erzuruma neden basvurmuyorsunuz
mhmt.232352, 34 dk. önce

merkezi atamayı bekliyorum


mhmt.232352
Aday Memur
30 Kasım 2023 11:22

elazığlıyım kit olursa diye bekliyorum

Turizmemre58, 33 dk. önce
nerelisiniz Erzuruma neden basvurmuyorsunuz

Turizmemre58
Aday Memur
30 Kasım 2023 11:28
hakkınızda hayirlisi olsun.ins 81 de çok insan var gibi duruyor o yüzden erzurumdan korkuyorum olur hala 86 85 çıkıyor alımlarda tamamen sürpriz
mhmt.232352, 31 dk. önce

elazığlıyım kit olursa diye bekliyorum


mhmt.232352
Aday Memur
30 Kasım 2023 11:29

hayırlısı olsun bakalım

Toplam 14 mesaj

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