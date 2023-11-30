Askerlik ve ücretsiz izin

Herkese merhaba. Kadrolu memurum 7 aralıktan itibaren ücretsiz izinli sayılacağım ve 8 ocakta işe başlayacağım benim maaş konusu nasıl olacak yardımcı olur musunuz yani aralıkta aldığım maaşın hepsini iade mi edeceğim ?

Herkese merhaba. Kadrolu memurum 7 aralıktan itibaren ücretsiz izinli sayılacağım ve 8 ocakta işe başlayacağım benim maaş konusu nasıl olacak yardımcı olur musunuz yani aralıkta aldığım maaşın hepsini iade mi edeceğim ?