Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Kasım 2023 11:06
Askerlik ve ücretsiz izin
Herkese merhaba. Kadrolu memurum 7 aralıktan itibaren ücretsiz izinli sayılacağım ve 8 ocakta işe başlayacağım benim maaş konusu nasıl olacak yardımcı olur musunuz yani aralıkta aldığım maaşın hepsini iade mi edeceğim ?

volkanv38
Genel Müdür
30 Kasım 2023 11:10

aralıkta alacağınız maaş 15 aralık-14 ocak arası olduğu için şimdiden bildirin personel şubeye size maaş yapmasınlar iade ile uğraşmayın. öncelikle 7 aralık 14 aralık arası 8 günlük maaşı iade edeceksiniz döndükten sonra 8 ocakta başlarsanız 15 ocakta tam maaş alırsınız birde 8-14 ocak arası için 7 günlük kıst maaş alırsınız.


Bayisimsiz
Aday Memur
30 Kasım 2023 11:13
Cevabınız için teşekkür ederim
volkanv38, 43 dk. önce

aralıkta alacağınız maaş 15 aralık-14 ocak arası olduğu için şimdiden bildirin personel şubeye size maaş yapmasınlar iade ile uğraşmayın. öncelikle 7 aralık 14 aralık arası 8 günlük maaşı iade edeceksiniz döndükten sonra 8 ocakta başlarsanız 15 ocakta tam maaş alırsınız birde 8-14 ocak arası için 7 günlük kıst maaş alırsınız.

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