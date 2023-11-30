112 Çağrı Ek Mesai Ücreti

Arkadaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinde kadrolu çağrı personeliyim ( 4b sözleşmeliden kadroya geçtik)

24/72 vardiya sisteminde 192 saat mesai yapıyoruz. Mesai ücreti veya izin talep edecekken, molalar çalışma saatinden sayılmıyor. Aslında siz bize borçlusunuz şeklinde bir dönüş oldu ve

657 den destekleyici bir kaç madde , personel daire başkanlığınında bir yazısı paylaşıldı.

Herneyse;

*Konu ile ilgili ek mesai ücreti veya gerçekten aldığı izni kullanabilen arkadaşlar var mı?

*Dava süreci yaşamış bir arkadaş var mı?

*Hakkımızı arayacağız. Öncesinden bu süreci yaşamış arkadaşlardan bilgi edinmek istiyorum.