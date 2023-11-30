Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


30 Kasım 2023 11:17
15 Yıl Dolmadan Malülen Emeklilik.
SGY almış bir personel, 15 yılını doldurmadan emekliye ayrılabilir mi?

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