Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


30 Kasım 2023 11:29
Nafaka

Eski esime nafaka oduyordum, kpss den memur olarak atandigini öğrendim. Basladigi zaman nafakanin kesilmesi gerekiyor. Kaldirilmasi icin dava mi acmam lazim yoksa nobetci aile mahkemesine hitaben dilekce ile muracaat mi etmem lazim?

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