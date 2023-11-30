Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


30 Kasım 2023 11:31
TT Egm tarifesi
Arkadaşlar belki bilgisi olan vardır. TT mobil egm tarifesinde referans olduğumuz arkadaşın tarifesi, kendimiz hat değişikliği yapmamız halinde devam ediyor mu? Arkadaşın tarife yılı dolduğunda yine egm tarifesinden devam edebiliyor mu? (kendisi egm çalışanı değil)

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