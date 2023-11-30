TT Egm tarifesi

Arkadaşlar belki bilgisi olan vardır. TT mobil egm tarifesinde referans olduğumuz arkadaşın tarifesi, kendimiz hat değişikliği yapmamız halinde devam ediyor mu? Arkadaşın tarife yılı dolduğunda yine egm tarifesinden devam edebiliyor mu? (kendisi egm çalışanı değil)

Arkadaşlar belki bilgisi olan vardır. TT mobil egm tarifesinde referans olduğumuz arkadaşın tarifesi, kendimiz hat değişikliği yapmamız halinde devam ediyor mu? Arkadaşın tarife yılı dolduğunda yine egm tarifesinden devam edebiliyor mu? (kendisi egm çalışanı değil)