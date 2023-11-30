Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Kasım 2023 11:31
İşçi amir olabilir mi ?

işçi kadrosunda olan biri şef/amir olabilir mi ? 4/b ye amirlik yapabilir mi ? Aleyhime giriştiği tutumlarin bağlayıcılığı nedir?

Kamuda çok sık rastlanan bu durum maalesef mobingin kaynağı olmuş durumda.

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