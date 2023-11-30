Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


30 Kasım 2023 12:29
2023 T.C. Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Alımı
Konsolosluk yazılı sınav sonuçları az önce açıklandı. Başarılı olanlara mülakatta başarılar dilerim. Bu başlık altına sınav giren veya girmek isteyenler, dış işleri bakanlığında çalışmak isteyenler vs. görüşlerini yazarsa birbirimizi bilgilendirmiş oluruz.

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