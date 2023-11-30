Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Kasım 2023 12:37
Memur emeklilerinin gasp edilen 8077 tl'si ödenmelidir
bakın memur emeklisi maaşı bağkur ve sgk emeklileri ile aynı düzeye indirilmeye çalışılıyor, 9000 tl memur emekli maaşı olabilirmi, çok yazık 25 yıl devlete hizmet et 9000 tl maaş al, hükümet memur emeklisinin hakkı olan 8077 tl yi bu ocak zammına eklemelidir.

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