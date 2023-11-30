Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Kasım 2023 13:30
ANASINIFI Kayıt Yaşı ve Zamanı

Arkadaşlar 2 sorum olacak:

1) Bir İlkokul bünyesinde bulunan ANASINIFIna 45 aylıktan küçük çocukların kaydı yapılabiliyor mu?

2) Kayıt yaşını 30 eylülden sonra dolduran çocuklar doldurdukları günde kayıt yapılabiliyor mu? Örneğin aralık ayında kayıt yaşını dolduran bir çocuk aralıkta kaydedilebilir mi?

İlginiz için şimdiden teşekkürler.

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