İstifa eden memurun emekli ikramiyesi

11 yıllık memurluk sürecinde geçen kesintilerim ödenecek mi?Detaylar/Değerlendirmeler:

Memurluk hizmet süresine emekli ikramiyesi ödenebilmesi için mutlaka gerek memur statüsünde gerekse işçi veya esnaf statüsünde emeklilik/yaşlılık aylığının bağlanması birinci şart olmaktadır.

Farklı statülerde çalışmaları olanlar, yani işçi, esnaf, memurluk gibi karma hizmetleri olanların memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödenebilmesi için 1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 hükmü uygulanır.

Bu hüküm gereği nasıl kıdem tazminatı ödenebilmesi için belirli şartlar aranıyorsa, memurluktan ayrılıp işçi veya esnaf olarak çalışanlar için de memurluk hizmet sürelerine ikramiye ödenmesi için bu şartlara bakılıyor.Bu işlem 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmü gereği olmaktadır. Bu hüküm şartlarına göre;

- Hizmetlerin tamamı memurluk hizmeti ise ve bu hizmetler esas alınarak emekli aylığı bağlanmışsa, memurluk hizmet sürelerinin her tam yılları için emekli ikramiyesi ödenir. Emekli ikramiyesi tutarları da SGK ya gönderilen primlerde esas alınan brüt tutar üzerinden hesaplanır.- Şayet; emekli aylığı memurun hem memurluk hizmetleri hem işçi veya esnaflık hizmetleri toplamı üzerinden hesaplanarak bağlanmışsa bu defa memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödenmesi şartları değişmektedir. Şartlar olarak 1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 hükmünde belirlenmiş olan kıdem tazminatı ödenmesine esas şartlar aranmaktadır.

- Yani, kıdem tazminatı ödenmesi şartlarında askerlik, doğum, 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde göreve başlayıp da daha sonra ayrılma durumunda 15 yıllık sigortalılık süresi + 3600 gün hizmet, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlamış olanlar için 25 yıllık sigortalılık lsüresi + 4500 gün veya sadece 7000 günü tamamlama gibi şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

- Memur şayet memurlukta geçen süresine bu şartlar altında emekli ikramiyesine hak kazanırsa, ister memurluk, ister işçilik, ister esnaflık üzerinden emekli aylığı bağlansa da emekli ikramiyesini alabilir.Özetle, memurluktan ayrılma hali;- 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde göreve başlayıp da daha sonra ayrılma durumunda 15 yıllık sigortalılık süresi + 3600 gün hizmet,

- 8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlamış olanlar için 25 yıllık sigortalılık süresi + 4500 gün veya sadece 7000 günü tamamlama gibi şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.