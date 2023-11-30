Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Kasım 2023 14:14
Yurtdışı Öğretmenlik Başvuru takvimi belli oldu mu?

sınav tarihi 3 Şubat diye gördüm sınav takviminde. nette başvuru, kılavuz vs baktım bir şey bulamadım. başvuru tarihi belli mi ?


Mustafax5908
Aday Memur
30 Kasım 2023 15:51
klavuz yayınlanmadı.aralık ayında yayınlanır
Toplam 1 mesaj

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