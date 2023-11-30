Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


30 Kasım 2023 14:16
Mutabakat metni

Sendikaların anlaştığı mutabakat metni niçin vardır? Eğer metinde yer alan konular yerine gerilemeyecekse neden mutabık oldular.Yerine getirilecekse torba yasaya girmesi gerekirken malesef torba yasa maddelerinde bahsedilmiyor.

Çok Yazılan Konular

Pasaport, ehliyet, IMEI ve trafik cezalarına yüzde 58 zam yapılıyor peki maaşlara niye aynı oranda z

Sözlük

İçinden geleni söyle 1 kuşak çatışması 1 samson ve delilah 1 oidipus kompleksi 1 güne bir dizi/film repliği bırak 4 izmir bir başkadır 6 tıbbi sekreterlik 2 motorine 8,50 Benzine 7,50 zam gelecek olması 2 can sıkıntısını gideren şeyler 3 balık 2

Son Haberler

Lastikçilerde son gün yoğunluğuSolunum hastası 5 yıl önce boşandığı eşiyle hastanede yeniden evlendiCevdet Yılmaz: İstikrar içinde büyüme hedefimiz doğrultusunda devam edeceğizİftira kurbanı doktor görevine döndü, hukuk mücadelesini sürdürüyorHer cumartesi soygun için Bursa'ya gelip tespih çaldılar

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması