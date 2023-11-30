Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


30 Kasım 2023 14:48
Özel eş durumundan geçici atanmışım nasıl kalıcı atamam olacak?

İstanbul çevikten geçen ay Bursa'ya atandım özel eş durumundan. Geçici görev yeri bursa yazıyor bu ne anlama geliyor asaletim yok ondan dolayı mı kalıcı atamam olmuyor veya kalıcı nasıl oluyor?

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