Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Kasım 2023 15:07
7. Dönem Memur Toplu Sözleşmesinde Uzlaşılan Konuların Kanunlaşması

Ağustos Ayındaki 7. Dönem Memur Toplu Sözleşmesinde Uzlaşılan Konular:

1- TOKİ konutlarında memura öncelik verilmesi,

2- 1. dereceye gelmiş memurlara 3600 ek gösterge verilmesi (2008 sonrası 5510'a tabi memurların mağduriyetinin giderilmesi),

3- 2005 yılından beri çıkmayan Disiplin Affı çıkması,

4- Yemek yardımı verilmesi (İşçiye var ama memura yok)

5- 4688 Sayılı Kanunun revize edilmesi ve memura grev hakkı verilmesi,

6- Harcırah Kanunun revize edilmesi.

Ağustos ayındaki memur toplu sözleşmesinde Çalışma Bakanlığı ile Memur-Sen arasında mutabakata varılan yukarıdaki konuların seçimden önce yasalaşmasını milyonlarca memur beklemektedir.

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