Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Kasım 2023 15:19
4b sözleşmeli personel kurum içi geçici görevlendirme

4b sözleşmeli personel kurum içi geçici görevlendirme esasları nelerdir?

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