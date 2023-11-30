Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : crops35


30 Kasım 2023 15:26
Araştırma makalesinde illa bir akademisyenin ismi olmak zorunda mı?

Geçenlerde dergipark üzerinden ismi önemli olmayan bir üniversitenin fen bilimleri dergisinde mesleğim ile ilgili olarak bir makale yayınlamak istedim lakin sürekli olarak makalem kabul edilmedi diyor.

Yayınlamak istediğim makale mesleki olarak özel bilgi isteyen bir konu ve ülke çapında almış olduğum mesleki eğitimi hiçbir üniversite veremiyor.

Research.gate üzerinden yazmış olduğum makaleme az benzerlik ölçüsünde yayınlamış makaleler var iken neden benim makalem ısrarlı bir şekilde ret yiyor bir türlü anlayamadım.

Makaleme ret veren editör neden makalemin ret yediğine dair en ufak mesaj bile yazma gereksinimi duymuyor.

Dergipark'ta makalemin yayınlanması için makalemde hiçbir emeği olmayan bir akademisyeni birinci yazar olarak yazmak gibi bir zorunluluğum var mı ?


hulahopp
Şef
30 Kasım 2023 15:44

illa akademisyen olmanız gerekmiyor ama isminiz hiç duyulmadıysa yada makalenizde ismi duyulmuş bir akademisyen yoksa, işiniz çok zor.

yaygın olarak kullanılan bir sistemin hatasını bulmuştum, yazdım yolladım; HER SİSTEMDE HATA OLABİLİR! diye reddedildi.

hatta editörlerle arası iyi olan akademisyenlerin makaleleri 2 haftada basıma bile girebiliyor!

index faktörü düşük dergilerde şansınızı deneyebilirsiniz.


Air Tornado
Şef
30 Kasım 2023 16:03

sonra da neden bu üniversitelerden cacık olmaz dediğimiz de bize kızıyorlar. Sanayi ile iç içe girmiş bir çalışmayı neden rutin mühendislik uygulaması diye basite indirgeyen editörler ile bu memlekete fayda gelmez. Açıkçası şu an scı endekli fen bilimleri dergisinde yapılan yayınlara bakıyorum zerre sanayi ile ilgisi olmayan sırf puan kapayım adı altında yapılan makalelerden farkı yok.

hulahopp, 24 dk. önce

illa akademisyen olmanız gerekmiyor ama isminiz hiç duyulmadıysa yada makalenizde ismi duyulmuş bir akademisyen yoksa, işiniz çok zor.

yaygın olarak kullanılan bir sistemin hatasını bulmuştum, yazdım yolladım; HER SİSTEMDE HATA OLABİLİR! diye reddedildi.

hatta editörlerle arası iyi olan akademisyenlerin makaleleri 2 haftada basıma bile girebiliyor!

index faktörü düşük dergilerde şansınızı deneyebilirsiniz.

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