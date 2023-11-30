Araştırma makalesinde illa bir akademisyenin ismi olmak zorunda mı?

Geçenlerde dergipark üzerinden ismi önemli olmayan bir üniversitenin fen bilimleri dergisinde mesleğim ile ilgili olarak bir makale yayınlamak istedim lakin sürekli olarak makalem kabul edilmedi diyor.

Yayınlamak istediğim makale mesleki olarak özel bilgi isteyen bir konu ve ülke çapında almış olduğum mesleki eğitimi hiçbir üniversite veremiyor.

Research.gate üzerinden yazmış olduğum makaleme az benzerlik ölçüsünde yayınlamış makaleler var iken neden benim makalem ısrarlı bir şekilde ret yiyor bir türlü anlayamadım.

Makaleme ret veren editör neden makalemin ret yediğine dair en ufak mesaj bile yazma gereksinimi duymuyor.

Dergipark'ta makalemin yayınlanması için makalemde hiçbir emeği olmayan bir akademisyeni birinci yazar olarak yazmak gibi bir zorunluluğum var mı ?