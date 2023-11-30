KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


30 Kasım 2023 15:27
30.dönem genel sağlık, sağlık daire hakk.

arkadaşlar herkese merhaba, intibak bitti tüm hastane işlemleri sona erdi ve sağlam aldım her bölümden ancak raporlar ankara'ya gidince tekrar e-nabıza bakıyorlar mı? tüm bölümlerden sağlam almış olsakta ankarada eleme gibi bir şey söz konusu oluyor mu acaba? e-nabızda bel fıtığı için mr mevcut çünkü herhangi bir sorun oluşur mu

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POMEM sağlık yardımcı olacak arkadaş ?Doğuştan Katarakt engel mi?30. Dönem Bilecik PomemPOMEM Bel fıtığı genel sağlık acilPomem bel fıtığıPomem genel sağlıkta e nabıza bakılıyor mu ?26. Dönem hakkında sorusu olan ? POMEM ortopedi bel fıtığıPOMEM süreci (aktif öğrenci olarak)

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