Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


30 Kasım 2023 15:45
Astsubaydan subaylığa geçişte sınıf değişikliği hk.

Merhaba astsubaylıktan subaylığa geçişte sınıf değişikliği mümkün mü? Hizmet destek sınıfından bir personel muharip sınıf subaylığa başvurabilir mi

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