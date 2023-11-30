Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Kasım 2023 17:04
Halk eğitimde kadrolu olmak. Deneyimi olanlar lütfen yardımcı olur musunuz?

norm fazlasıyım tercih yapıyorum halk eğitimde de açık var ama halk eğitimde çalışmış hiç tanıdık yok. avantaj ve dezavantajları nelerdir acaba? yazılmasını önerir miydiniz ??


halis4242
Genel Müdür
30 Kasım 2023 17:09

Halk eğitimde kadrolu olmak güzeldir, branş nedir?

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