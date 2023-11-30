Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


30 Kasım 2023 17:08
Dönüşen Liderlik Zirvesi

Geçtiğimiz hafta, yani 23- 24 ve 25 Kasım tarihlerinde, Dönüşen Liderlik Zirvesi gerçekleşti. Türkiye?nin ileri gelen iş insanlarının katılımıyla gerçekleşen zirvede ?Çoklu kriz çağını yönetmek?, ?Yeni ekonomide dünyaya açılanlar?, ?Teknoloji ile dönüşen iş modelleri? ve ?Paranın yeni adresi? konuşuldu. Benim tüm etkinlik boyunca ilgimi çeken taraf Paranın Yeni Adresi paneli ile konuşma yapan Polat Gülman oldu. Polat Gülman konuşması boyunca sürdürülebilirlik kavramı üzerinde durdu ve sürdürülebilir projelerinde başarılı olma potansiyeli olduğunu belirtti. Polat Gülman gibi genç ve dinamik yöneticilerin bu konu üzerinde durmaları hem ilham verici hem de dünyanın olumlu yönde değiştiğine dair önemli bir ispat.

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