Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Kasım 2023 17:14
Öğretmenlikten Başka Bir Memuriyete Geçiş

selamlar.

2022 yılında atandım, sözleşmeliden kadroya geçiş kapsamında kadrolu öğretmen olarak görev yapıyorum.

Atandığım ilk sene okulda çok sıkıntı yaşadım. Okuldaki diğer çalışanların tavrı karşısında sürekli içime kapandım. Öğretmenlikteki ilk senem olduğu için adaylık dahil pek çok konuda yardıma ihtiyacım oluyordu. Ama kurumdaki insanlar ya umursamaz davranıyor ya da sorduklarımı karşısında sinir bozucu cevaplar veriyordu(örneğin sen hiç staj yapmadın mı, bunun nasıl olacağını bilmiyor musun gibi). İlk sene çok içime kapandım. Daha önce anksiyete bozukluğu, sosyal fobi ve depresyon sebebiyle çeşitli zamanlarda (2014 senesinden beri) antidepresan kullanıyor ve psikiyatriye gidiyordum.

O sene yazın psikiyatriye gittim. Adaylığı tamamlamadan mesleği bırakmayı düşünüyordum ama ailem memlekete gidelim toparlarsın iyi gelir deyince 3-4 gün sonra yola çıktık. Ve o yolculukta bir trafik kazası geçirdik, avukat olan bir kardeşimi de kazada kaybettim boynum kırıldı. 2 aylık bir istirahatten sonra tekrar göreve döndüm. Boyunluk takarak görevimi yapmaya çalışıyordum. Fakat müdürümüzün tavırları yine çok değişmedi. Bir gün öğretmenler odasında herkesin içinde "lan, oğlum" gibi kelimeler kullanınca kendisiyle tartışıp odadan çıktım. Zaten insanlarla çok fazla iletişimim olmuyordu. O günden sonra bir sıkıntım olduğunda bile gidip kimseye soramadım. Derdimi kimseye açıp kimseden yardım almayı isteyemedim. Öğretmenler odasına bile ancak işim olduğunda gitmeye başladım.

Şimdi çalıştığım kurumda 2.senem. Öğretmenlik mesleğinin, bulunduğum kurumda, benim için uygun olmadığını anladım. Görevi bırakmak istiyorum ama bundan sonrasında ne yapabilirim bilmiyorum? Kaza sonrası boynuma platin takıldı ve ağır şeyler kaldırmak, ayakta çok fazla durmak gibi fiziksel aktiviteleri yapamıyorum.

Öğretmenlikten farklı bir memurluğa geçiş konusunda bir şansım olur mu acaba? (Bir gün idareye bu konu hakkında sorduğumda Milli Eğitim'de tekniker, mühendis gibi kadrolar açılıyor, sosyal hizmetlerde çalışabilirsin ama oralar da zor vs gibi şeyler söylediler. Ama bu forumda daha önce gördüğüm konularda insanlar kütüphane gibi daha sakin ortamlarda memuriyete geçilebildigini yazmışlardı.)

Psikiyatriye tekrar gidip görevimden bir süre ayrılmalı sonrasında farklı bir kuruma tayin mi istemeliyim bilmiyorum. Öğretmenliğe başladıktan sonra hayatım olumsuz yönde değişti ve aklımı kaybetme seviyesine geldim. Bana yardımcı olur musunuz?

Teşekkürler


ebuducane
Daire Başkanı
30 Kasım 2023 17:39
kurumu değiş. öğrenci problemi anlatmamışsın hiç. kurumla ilgili problemin var
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