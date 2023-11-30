Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


30 Kasım 2023 17:25
Kadroludan Sözleşmeliye geçiş yardım

Merhaba hayırlı akşamlar ben kadrolu tekniker olarak görev yapmaktayım 2024 kpssye girip sözleşmeli düz memurluğa atanabilirmiyim. Biliyorum çok soruldu forumda ama net olarak birşey göremedim kpss çalışmaya başlayacağım ona göre lütfen yardımcı olurmusunuz.

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