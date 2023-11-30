Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


30 Kasım 2023 17:31
10 Yıllık polis memuru mesleği bıraktığında taşıma ruhsatlı olacak şekilde silahını alabilir mi
10 yıllık polis memuru mesleği bıraktığında taşıma ruhsatı alabilir mi polislikten gih memuru na geçildiğide silahımızı aldığımız zaman emeklilikte taşınmıyor denildi doğrumudur

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEgm Fetö idari soruşturmaEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Geçmiş yıllara ait okulların borçlanmasının faydası varmı.26 Nisan açığa alınanlarTutanak örnekleri lazım yardım istiyorum maaş hacziC Dilimi rapor işitme kaybı8 binMazeret Dilekcesi

Sözlük

maydanoz 2,5 tl 4 karbon döngüsü 1 Kasım 2 ton balığı 1 Burhan Altıntop 3 Forum 1 kötü olma fırsatı 1 kavela 1 yer6 film 1 Bugün olanlar 1

Son Haberler

Hayvanlara kötü muamele iddiası ile tutuklanan kadının eşi konuştuEdirne'nin içme suyunun alındığı bölgeye zarar verildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduAydın'da hayvanlara eziyet ettiği iddiasıyla tutuklanan kadının tutukluluğuna itiraz edildiTürk-İş: Belediye Şirket İşçiliği ve Taşeron sorunu çözülmeden huzur yok!SGK, depremden etkilenen 5 ilde bildirimde bulunma süresini uzattı

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması