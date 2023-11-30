Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Kasım 2023 17:53
Görevde yükselme sınavı hazırlık

İdare memurluğu olsun infaz koruma başmemurluğu gibi sınavlarda hangi kaynakları önerirsiniz herhangi bir site varmı hazırlık için sorular için bir de bir dahaki sınav ne zaman olur bilgilendirirseniz sevinirim teşekkürler

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